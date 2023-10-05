巴黎秀場上女神們的「戰衣」！凍齡女神潤娥 vs 性感女神MOMO vs 人間芭比張員瑛

這次的MIUMIU秀場上，少女時代潤娥、TWICE MOMO和IVE張員瑛大放異彩，各有各的美！

作為二代女團中的佼佼者，潤娥出道這麼多年一直維持著好身材和高顏值，本次亮相MIUMIU大秀，她選擇了今年超流行的「美拉德風」，焦糖色調的套裝烘托出早秋的氛圍，溫暖且雅致，沉穩且內斂，如同潤娥本人一樣，出道多年早就練就了穩重的氣質。



人氣女團TWICE MOMO的登場也驚豔了所有人，當甜美女愛豆穿上緊身針織連衣短裙，勾勒出了性感身型，露出修長漫畫美腿，再配上酷颯短髮，完全就是機械AI女戰神啊，自帶超厲害的特工feel。



231003 PARIS FASHION WEEK



미우미우 miu miu



모모 트와이스 MOMO TWICE pic.twitter.com/WgU8lvL9HQ — 링링링 (@Ringx3_) October 3, 2023

미우미우 윤아 모모 투샷 미틴 !!!! pic.twitter.com/tbxcXnPrlg — 화수은화 (@SNSD_0805) October 3, 2023

當代頂流張員瑛一如即往的是嬌美千金風格，粗花呢短裙套裝秀出逆天大長腿，黑亮的長卷髮自然地散在胸前，嬌俏甜美又溫柔，妥妥人間芭比即視感！



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