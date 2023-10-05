因缺血性大肠炎而紧急动刀的李帝勋：活动不会中断，身体复原后即回归！

演员李帝勋日前因缺血性大肠炎而临时需要动手术，也因此缺席了原定与朴恩斌共同进行颁奖典礼的釜山影展开幕式，而他也要向所有关心他的粉丝们喊话，并不会因手术而中断活动，身体恢复后就立即回归。

李帝勋在10月1日因腹痛而前往急诊室，被诊断为缺血性大肠炎，并且需要进行紧急手术处理，也因此李帝勋原订出席第28届釜山国际影展的开幕式以及第32届釜日电影奖颁奖典礼，并担任典礼司仪主持人，不过这些计画都被突如其来的腹痛给打乱了，最终李帝勋只好因身体状况不佳而缺席，由朴恩斌单独主持。



李帝勋进行了紧急手术，并且暂时集中於接受治疗以及恢复中。所属公司向韩国媒体表示，李帝勋目前正在手术后的恢复期，正在拍摄中的作品也只是暂缓，并非全面中断活动，只要恢复后就可以回归工作。公司的回应也让喜爱他的观众们放心不少。



李帝勋下一部作品是MBC的电视剧《搜查班长：The Beginning》，剧情描述在韩国的传奇性人物搜查班长，专门缉拿小偷的朴英汉（李帝勋饰）刑警，加上三位个性鲜明的同事们成为一组，共同用常识击败贪腐权力，成为真正为民众服务的好警察，本剧预计在2024年播出。



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