《没有国家的冠军》观众满意度高达96%！河正宇任时完10月6日 逆风奔驰

继《我只是个计程车司机》又一催泪真实故事改编的《没有国家的冠军》，将於10月6日双十国庆连假在台感动上映！故事叙述孙基祯选手（河正宇饰）在1936年的柏林奥运上，成为创下新世界纪录的马拉松金牌选手，却无法挥舞国旗，奖牌也不属於韩国。电影未上演先轰动，网友看到预告后，纷纷表示，「这就是台湾的现况啊！」、「这根本在讲台湾吧！」、「不一样的国家， 一样的感动！」

《没有国家的冠军》在韩国上映后佳评如潮，CGV电影院观众满意度高达96%，知名电影院「MEGABOX」的观众评分更攀升至9分！许多观众纷纷泪推：「第一次看电影看到鼓掌！是具有神奇力量的杰作！」、「能带著自己国家的国旗比赛真的很感动！」、「所有观众看到最后都忍不住一起跟著鼓掌流泪！」、「这竟然是真实故事？！这是我的人生电影！」



另外，以《非常律师禹英禑》爆红的朴恩斌，在《没有国家的冠军》中饰演汤饭店老板的女儿，和任时完在电影中有著暧昧的氛围，她在电影中展现特有的善良笑容和可爱模样，让观众看了都忍不住会心一笑！姜帝圭导演表示他之前看了韩剧《青春时代》后，就已陷入朴恩斌的魅力了，觉得她是位看起来很开朗、非常特别的演员。而对於朴恩斌演出本作的契机，姜帝圭导演表示：「因为朴恩斌经纪公司的代表和我来自同乡，他看了剧本后，就向我推荐朴恩斌，当时我就觉得她很适合这个角色。」



河正宇在《没有国家的冠军》中，饰演无法挥舞国旗的金牌选手「孙基祯」一角，对於诠释这个角色的感想，河正宇表示：「孙基祯老师实际带领选手团踏上波士顿大赛的旅程时，我认为他所感受到最深刻的情绪就是责任感，对於他在柏林奥运时无法挥扬国旗的责任感应该很大，我就努力以那样的心情进行拍摄！」而对於和任时完首度合作的感想，河正宇表示：「时完真的非常努力，就像真的运动选手一样！他为了本作、为了完美诠释马拉松选手徐润福一角所做的努力，我都看在眼里，所以在拍摄波士顿马拉松大赛时，我便很自然地投入其中。看到电影成品后，我觉得任时完演员表现得非常好，我相信已故选手徐润福若看到本作，也一定会很开心！」



此外，今年45岁的河正宇也笑说，当他看到自己在电影中和任时完同框的画面时，就觉得自己真的有年纪了！而对於首度和河正宇合作的感想，任时完则说：「我觉得河正宇前辈很可靠，拍摄时我很依赖他。前辈比我更了解许多领域的事情，而且正宇哥说话很有趣，每次聊天时都很期待他会吐出什么笑哏，因此拍摄得很愉快！」赚人热泪巨献《没有国家的冠军》本周五10月6日在台上映！



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