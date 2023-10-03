BTS防弹少年团柾国亲自否认绯闻「我没有女朋友」！更向粉丝喊话：我现在只有阿米们，不用担心！

日前，有网友公开一段疑似BTS防弹少年团成员柾国（正名：田桢国）与女子在家中背后抱的影片，在网路上引发热烈讨论。

2日，柾国通过直播与粉丝们进行互动，被粉丝们问到有没有女朋友时，他回答说：「总是一直看到问这个的，各位～我没有女朋友，没有女朋友，不会交女朋友的。」他接著说：「我线在只想专心在工作上，我觉得没有必要问这个。没有！不要再说了！没有女朋友。」



柾国更表示女朋友就是「阿米」（防弹少年团的粉丝名），他继续说道：「我现在真的只有阿米们，我直接说明白了！阿～真是痛快啊！我现在只有阿米们，所以不用担心，OK？我现在是阿向，阿米的向日葵。」

자꾸 이제 글이 보여서 그러는데

저 여자친구 없습니다

여자친구 없구요오

여자친구 안만납니다아

지금 일만하고 싶기때문에 필요성을 못느끼고있어요

없습니다 고만얘기하세요

없다고오 여자친구 없다고오

없으니까아 가만히있쒀어

그래 여자친구 아미해 아미

난 지금은 진짜 아미들밖에 없쒀어 pic.twitter.com/qLfRo9UDfb — 아이스모찌 (@icemochijimin) October 2, 2023

柾国断然否认有关恋爱传闻的各种谣言，也让粉丝们纷纷表示：「太酷了！田柾国」、「柾国说没有，所以不要再问了」、「到底是看到多少影片，柾国才会这么说啊」、「造谣的人真的很无聊」、「本人肯定也觉得很困扰吧？不然怎么会回应呢」等等。



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