BTS防弹少年团柾国亲自否认绯闻「我没有女朋友」！更向粉丝喊话：我现在只有阿米们，不用担心！
广告

BTS防弹少年团柾国亲自否认绯闻「我没有女朋友」！更向粉丝喊话：我现在只有阿米们，不用担心！

明星   2023年10月3日   星期二11:20   Yuan   2

（封面图源：X@bts_bighit、weverse@BTS）

日前，有网友公开一段疑似BTS防弹少年团成员柾国（正名：田桢国）与女子在家中背后抱的影片，在网路上引发热烈讨论。

2日，柾国通过直播与粉丝们进行互动，被粉丝们问到有没有女朋友时，他回答说：「总是一直看到问这个的，各位～我没有女朋友，没有女朋友，不会交女朋友的。」他接著说：「我线在只想专心在工作上，我觉得没有必要问这个。没有！不要再说了！没有女朋友。」
（图源：BIGHIT MUSIC）

柾国更表示女朋友就是「阿米」（防弹少年团的粉丝名），他继续说道：「我现在真的只有阿米们，我直接说明白了！阿～真是痛快啊！我现在只有阿米们，所以不用担心，OK？我现在是阿向，阿米的向日葵。」

柾国断然否认有关恋爱传闻的各种谣言，也让粉丝们纷纷表示：「太酷了！田柾国」、「柾国说没有，所以不要再问了」、「到底是看到多少影片，柾国才会这么说啊」、「造谣的人真的很无聊」、「本人肯定也觉得很困扰吧？不然怎么会回应呢」等等。
（图源：BIGHIT MUSIC）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » BTS防弹少年团柾国亲自否认绯闻「我没有女朋友」！更向粉丝喊话：我现在只有阿米们，不用担心！
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手