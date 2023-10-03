【韩网热帖】RIZZE元彬对镜自拍大秀肌肉！韩网友：仙女脸+樵夫身材

一出道就被赞是「拯救了SM花田」的RIIZE成员元彬再公开新照，结实肌肉又引发一波惊叹声。

3日淩晨，RIIZE官方IG公开新照，元彬大秀肌肉。 站在镜子前自拍的他身穿黑色背心，搭配牛仔裤，圆领粗肩带正好露出他两条有著紧致结实肱二头肌的胳膊，背心下摆是弧形设计，名品腹肌若隐若现。 宽肩窄腰，又是一个穿衣显瘦，脱衣有肉的型男。



新照一出立马引爆粉丝和网友热评：

1. 我以为他很干瘦

2. 天啊，快看他的肩膀

3. 比起队友，他并不是双开门身材，也相对矮一些，但音乐节目里看起来根本就不矮啊，其他方面都很完美

4. 性格安静又善良，能歌善舞，还会弹吉他（我都不是他粉丝，怎么知道那么多）

5. 有点EXO Kai系的长相

6. 他是男生啊，怎么会有男生长得这么漂亮

7. 他肩膀线条也太美了，戴项炼的造型真的让人疯狂

8. 很像金在中-泰容那一挂

9. 175cm在RIZZE里都是矮子啊？？ 他们队这么高吗？

10. 他的骨骼好美啊

11. 彬啊，姐姐因为你陷入换乘危机（换爱豆）

12. 疯了，他到底有什么不完美的地方

13. 帅爆了，是最近的孩子中最帅的一个

14. 是我标准内的青年爱豆，帅气+经典长相，性格还可爱

15. 那些说他矮的人，你们的人生到底有多凄凉才抓住这点不放

16. 疯了，锁骨是怎么回事，直角肩上还有一字锁骨

17. 原来不是只有我想到了90年代的漫画

18. 脸是仙女，身材是樵夫

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