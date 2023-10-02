TREASURE公开日本巡演会，地图上漏掉「独岛」引发争议！韩网友：「YG换国籍吧～日本企业」

本月1日，TREASURE在日本举行的粉丝见面会上向粉丝们公开明年进行的日本巡演演唱会《REBOOT》的日程。

根据计划，TREASURE将从明年1月6日福冈开始，到2月爲止在日本全境举行演出。



当中的地图没有标记大韩民国领土「独岛」，在韩网引发热烈讨论。韩网友：「从有日本人的时候就预想到了...」、「啊 不是显忠日推荐日语歌曲的那个组合吗」、「爲什么非要...」、「干脆把郁陵岛去掉吧，把郁陵岛标记出来，把旁边的独岛去掉，连辩解都说不出来」、「从Burning Sun开始，我就怀疑爲什么还有人在那里， 最近更是让人怀疑现在是不是物以类聚的程度」、「YG 完蛋吧」等等。



有部分网友认为虽然地图有标注韩国的济州岛、郁陵岛、日本对马岛等，是不是故意遗漏韩日间敏感问题独岛，也有人反应说是在看日本的眼色，争议持续扩大，YG娱乐面对粉丝们的反对会采取怎样的措施备受关注。



而TREASURE是YG娱乐BLACKPINK之后时隔4年推出的大型新人，出道时受到很大的关注，当中包含ASAHI、HARUTO等2名日本成员。



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