《瑞镇家》售后来了！因有人向制作组举报，「沟通专家」罗PD紧急召集举行「团结大会」

《出差沟通之神》是刚刚起步的「沟通专家」罗PD，只要需要沟通的地方，他就会跑过去，并亲自到全国各地进行沟通配送的服务项目。

第一个需要「沟通」的竟然是《瑞镇家》（笑）！公开的预告中，有人向制作组举报：「听说社长对职员们好像不太关心。」罗PD也提到听说互相之间无法沟通。对此，紧急召集的职员们，并举行「第一届瑞镇家团结大会」。



李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植、V（金泰亨）时隔许久再次聚在一起，李瑞镇表示不满，并说：「我们沟通的挺好的啊！是谁举报说不行的？」对於李瑞镇的发言，郑有美和朴叙俊转过头避开视线，崔宇植狡辩说：「啊～谁说的啊？」让人好奇他们中有没有举报者 XD



另外，爲了团结也玩了各种游戏，李瑞镇在踢毽子时失去重心向后摔倒、似乎要猜出 V 说明的是什么的郑有美，最后还是没能说出正确答案。在团体跳绳中，继朴叙俊和 V 之后加入的崔宇植，一跳进来就被绳子绊住， V 就用「眼神」骂崔宇植，李瑞镇最后也说：「现在不要再拍了，阿西...」还踩著布条走过去，究竟他们的团结大会能否顺利结束呢？节目将在10月12日播出，大家可以期待一下！



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