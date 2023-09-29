《孝心的家各自为生》身材高挑蜜大腿172cm的Uie每周进行5次体能训练维持仅50公斤体重！

拥有身高172公分，体重仅50公斤的演员Uie，近年来时常进行Body Profile摄影，检视自己的身材也留下相当健美的画面。为了消化在新剧中饰演的健身教练角色，Uie更是每周进行5次体能训练，学习多种不同的肌肉运用方法。

KBS新剧《孝心的家各自为生》中，饰演王牌健身教练的Uie与难搞的会员河俊，开始进行了凌晨的体能训练，也正要缓缓开起两人的罗曼史。剧中非常难搞的会员河俊，要求在凌晨五点运动，并且还提出不想与女人共同运动的要求。健身中心向Uie下达指令「要好好管理这位VIP会员」，不过Uie也在河俊面前订好规矩，希望他能够尊重礼仪，也尊重专业女性。



Uie为了完美消化剧中的角色，也曾在事前采访中表示，自己每周持续进行5次的体能训练，更是学习了多方面的肌肉使用方式，让自己看起来更像是真正的健身教练，她更要求自己身上没有多余赘肉，172公分的身高仅有50公斤体重，结实的腹肌更是吸引大家的目光，并且她阳光般的笑容，更让大家感受到她散发出的健康美。



《孝心的家各自为生》的制作组也表示，Uie的运动神经原本就比一般人更好，在拍摄运动画面时，就连专业教练都对她的动作十分赞赏，与剧中的角色相当符合。《孝心的家各自为生》剧情描述为了全家人牺牲自己生活的女子「孝心」，开始珍惜自我并想要独立生活的故事，现正於每周六日晚间热播中。



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