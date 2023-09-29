不愧是「怪物新人」NewJeans首张专辑成为第一个在Spotify上累积播放量达到10亿次的KPOP女团

【内文有最新的中秋问候的多张写真画报】恭喜 NewJeans 写下了历史性的新纪录！！

前阵子刚满出道一周年的人气女团 NewJeans，首张专辑《New Jeans》在 Spotify 上累积播放量达到了 10 亿次的惊人纪录，成为了该平台第一个达成「首张专辑达到 10 亿播放量」的KPOP女团，展现了她们的大众性与火热程度。



根据全球最大音乐平台 Spotify 统计，29日，NewJeans（成员Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein）出道专辑中所有歌曲的累计播放次数总计为10亿76万129次（27日清算），距离去年8月1日专辑发行已经过了422天。



特别有意义的是，她们只用了四首歌就完成了这个纪录。NewJeans 一亮相就引起了全球轰动，其首张专辑中的所有歌曲都受到了极大的喜爱，并迅速成为创下自身价值的串流媒体艺术家。到目前为止〈Hype boy〉已播放4亿911万3783次，〈Attention〉已播放2亿9559万9664次，〈Cookie〉已播放1亿7233万4385次，〈Hurt〉已播放1亿2371万2297次。



出道一年的歌曲依然深受喜爱，1月初发行的单曲专辑《OMG》的总播放量也有望突破10亿次。专辑同名主打歌〈OMG〉最近成为 NewJeans 第一首在Spotify上达到5亿播放量的歌曲（单曲基准），〈Ditto〉也紧随其后。



最后来欣赏一下成员们「中秋节问候」的全新写真（画报）吧！





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