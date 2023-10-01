EXO朴灿烈11月4日首场专属粉丝见面会献台湾 相约爱丽们不见不散

在2012年EXO出道首次亮相后，灿烈作为EXO成员之一，在EXO团队中展现了演唱、说唱和制作的音乐实力，随著EXO团体的音乐成绩发表不仅在韩国当地引起了轰动，多年来EXO用他们的声音、视觉效果和实力，也成功打入了全球市场，随著多张专辑的发行获奖无数后，更被多家媒体誉为“K-Pop之王”，作为团体成员之一的灿烈，更凭藉著低沉的嗓音和流畅的说唱功力俘获了众多粉丝的心。

作为韩国富比士名人榜上最具有影响力的名人之一的灿烈，在Instagram上拥有超过2,410万粉丝，多年来灿烈在演艺圈展现了多才多艺的实力，不仅发行单曲、原声带、主持，更与多位知名艺人合作，还登上杂志封面和银幕展示自己的演技，更吸引了许多国际品牌的关注以及合作。2019年起由於EXO团员陆续从军，在EXO团体中断近四年演出后，灿烈在 2022 年9月退伍，EXO也於2023年7月成功回归庆祝他们的11周年并发行了新专辑，灿烈继续在幕前和幕后工作，甚至推出了他个人的专属YouTube频道，在频道上向世界各地的粉丝分享他的个人嗜好和兴趣。



今年11月灿烈将送给爱丽们跟自己最特别的生日礼物，举办出道来首次的个人的亚洲巡回见面会，此次见面会将会以永恒为主题，代表他对粉丝的爱，CHANYEOL FANCON The Eternity永恒见面会将会於於台湾、香港、泰国三地登场举行。台湾的粉丝见面会是此次亚洲巡回的首场，将於11月4日晚上18:00在桃园巨蛋正式登场，门票将会在10月7日上午11:00於年代售票系统及四大超商正式开卖。

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