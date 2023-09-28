韩国男神李俊昊首个个人专场粉丝见面会！今年12月於亚博与粉丝近距离甜蜜约会

Live Nation宣布韩国二代野兽男团2PM成员、凭《衣袖红镶边》跃身成为一线男神嘅李俊昊将举行专场粉丝见面会！ 「LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR IN HONG KONG」将於2023年12月2日(星期六)於亚洲国际博览馆11号展馆举行。门票由港币 799起，於2023年10月10日(星期二)上午10时起经 www.cityline.com网站及购票热线 +852 2111 5333公开发售。

Live Nation 会员可於2023年10月9日（星期一）上午10时至下午11时59分优先购买门票。如欲成为会员或查询有关资讯，请浏览 www.livenation.hk。



关於Lee Junho

以偶像团体2PM成员身份出道的李俊昊最新日语个人单曲《Can I》於七月发行，MV中他穿著时尚的黑色皮褛演出，除突显了他的个人魅力外，亦展示出他出色的歌唱、说唱和舞蹈实力，令大众留下了相当深刻的印象，让粉丝们为之倾倒。他与少女时代成员林允儿合演的最新爱情喜剧《欢迎来到王之国King the Land》已在香港、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾和越南的 Netflix 上占据榜首位置，该剧还在全球 24 个国家和地区的 Netflix 上跻身前十名最多人收看节目。

俊昊在去年还在极高人气的古装剧《衣袖红镶边》中饰演男主角，展现了非凡的演技，更成为首位获得第 51 届百想艺术大赏最佳男演员奖的偶像演员。此外，他还获得了第 31 届韩国 PD 大奖的最佳演员奖，巩固了他多才多艺的艺人地位。



LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR IN HONG KONG

日期：2023年12月2日（星期六）

时间：晚上6时

地点：亚洲国际博览馆11号展馆

票价：港币 1899 (VIP) / 1099 / 799（全坐位）（＋手续费）

VIP粉丝福利如下：



Live Nation 会员优先购票：2023年10月9日（星期一）上午10时至晚上11时59分

公开售票：2023年10月10日（星期二）上午10时起

查询：info@livenation.hk

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