李浚赫IG留言区彩虹屁大赏！「丈母娘在家等你」「阿姨忘了你的号码」各显身手文采斐然

李浚赫演配角多年，最近终於熬到当单一男主角的机会，让看他演戏多年、为他人品著迷的人十分欣慰。 而这段时间以来粉丝们在他IG的搞笑留言也再度引起关注！

*彩虹屁，网路流行的饭圈常用语，意思是粉丝们花式吹捧称赞自己的偶像~

李浚赫PO出身穿白T牛仔裤喝咖啡的照片，定位越南，粉丝留言：「李浚赫，丈母娘在家等你，快回韩国」「我一直在关注浚赫xi，不是关注... 我是爱著浚赫xi！阿姨洗铁路！」



李浚赫PO出凝视画板的照片，粉丝：「看这拍爱情戏的眼神，应该是在看炸鸡」「如果期中考试范围是『李浚赫』，我有自信全校第一」「牛顿真的错了，他说万物互相吸引，但我只被李浚赫吸引」。



李浚赫PO出提著行李箱的照片，粉丝：「如果您在夜里被又老又胖的男人塞进包包，请不要过於惊慌，那是因为我许愿圣诞礼物是你」「圣诞老公公问我要什么礼物，我说100亿，他问有没有更特别的？ 我说：『停止爱李浚赫的方法。』 圣诞老公公：『给我户头号码』」。



李浚赫PO出沙发自拍照表示自己一个人，粉丝炸锅：「你是不知道女人的可怕啊」「我搭到计程车了，告诉我你家地址」「浚赫啊，我是阿姨，我把你手机号忘了，是和你格外亲近的阿姨哦。 还有家庭住址和密码也忘了。 请立即联络我」「李浚赫的腿长等於西伯利亚横断铁路」「都说人生远看是悲剧、近看是喜剧，但欧巴不论远看近看，都是圣恩浩荡」。



李浚赫分享工作侧拍，粉丝也激动：「很想请您跟我结婚，但您的形象太正直，我良心过意不去。 不过先说一句我爱你」「请不要出门，老师您过於火辣，地球要沸腾了」「我明白为什么都没中彩票了，因为喜欢李浚赫，因为这一祝福来到我身边。 人是很难中两次头奖的」。



李浚赫分享漫画截图（《非法正义》里他饰演的角色赵江旭）、留言「那就是我」，粉丝：「他的老婆就是我！」「这奇怪的自信感好像徐东载... 不要网漫，请给大家看您的面容啊ᅲᅲ」



李浚赫还有一次PO了四张图，但首图是大猩猩，后三张才是他自己。 这次连李相烨都来留言：「所以首图的意义是什么？ kkk」有粉丝解释这是李浚赫最喜爱的动物之一，基本上「树懒是糟糠之妻，大猩猩是出轨对象」XD



在李浚赫IG留言区真的很容易迷失XD此外，李浚赫和南柱赫联合主演的Disney+新剧《非法正义》即将在11月8日上线，已确定接拍《秘密森林》外传《或好或坏的东载》演绎徐东载个人故事，还有望与韩志旼搭档新剧《打招呼的关系》。



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