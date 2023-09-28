年度爱情韩剧《犬系恋人》10.11登陆黄Viu：车银优&朴圭瑛再续前缘，大玩奇幻人狗恋～

提到韩国撕漫男代表，相信不少人都会想到「脸蛋天才」车银优！这位零死角男神伙拍「短发女王」朴圭瑛主演的Viu Original原创爱情喜剧《犬系恋人》将在下月11日全球首播，届时「黄Viu煲剧平台」将免费紧贴韩国播放，带领观众走进秋日浪漫氛围！

接吻意外变小狗

改编自人气网路漫画，Viu Original原创爱情喜剧《犬系恋人》以校园为背景，讲述高中老师韩海娜（朴圭瑛饰）某天醉酒后无意间吻了同事陈书元（车银优饰），由於海娜的祖先曾虐死一只小狗而遭到山神处罚，导致家族子孙只要和异性接吻，便会在凌晨变成可爱狗狗，然而破除诅咒的方法只有一个，就是以小狗的身份与同一个对象二次接吻！为了解开这个诡异又搞笑的咒术，海娜开始主动接近书元，可惜对方性格不仅闷蛋内向，还因为童年阴影非常怕狗，「教师CP」将上演一段超爆笑且不能预测的「人狗恋」。



▼《犬系恋人》中字预告：



车银优获封「漫改专业户」

早在《犬系恋人》传出真人化初期，便有不少网民点名车银优担任主角，除了因为他拥有超高颜值，现时就读成均馆大学研究所的他也是圈中知名的「脑性男」，与原著中帅气聪明的数学老师「陈书元」人设不谋而合！此外，继《我的ID是江南美人》、《女神降临》后，车银优四度担纲主演网漫改编韩剧，因而获封「漫改专业户」美名，更令人期待他将如何诠释书元一角。



五年前秘密谈情

男主角车银优颜值爆灯固然吸引，女主角朴圭瑛同样被观众睇高一线！近年她凭多部OTT话题剧集人气急升，《犬系恋人》是她暌违两年再度挑战的爱情剧种，有望为观众带来不一样的新鲜感！值得一提的是，车银优和朴圭瑛早於2018年曾合体主演韩国混声组合URBAN ZAKAPA《You’re The Reason》MV，当时两人上演了一段浪漫的办公室秘密恋情，除了在楼梯间拥抱调情，还偷偷在台底深情接吻、共度一宵，令人想入非非！时隔五年，二人再续前缘的消息传出后，随即让粉丝原地暴动，网民亦一致看好：「漫画很好看，很期待电视剧」、「梦幻般的选角」、「演员都是狗狗相」，为台前幕后注下强心针！



Viu Original原创爱情喜剧《犬系恋人》将於10月11日首播，上「黄Viu煲剧平台」观看这部韩剧，首周连播两集、其后逢星期三晚上更新一集；香港观众亦可收看Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》、《优雅的帝国》和《纯情拳击手》等人气韩剧。

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