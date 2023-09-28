业界人士爆料Lisa出演「疯马秀」内幕：她很喜欢这个秀，经常来看！我们一邀请就爽快答应了

BLACKPINK Lisa法国巴黎「Crazy Horse疯马秀」开演在即，大众的关注热度也随之提升。

目前Lisa已确认将在巴黎「疯马秀」上特别亮相，Lisa计画从 9 月 28 日至 30 日在 3 天内出场 5 次。Lisa在当地时间27日深夜发文，晒出人在现场观众席的照片，并附文表示：「迫不及待期待这一刻的到来！」从Lisa公开要去疯马秀的消息开始，网友们的态度就两极分化。



日前有法媒报导了Lisa出演「疯马秀」的内幕，到底是谁邀请了她呢？ 媒体援引知情人士的话语，称「Lisa很喜欢疯马秀，经常去看演出，有业界人士想要邀请她来参加演出，并向相关人士提出了建议，没想到Lisa非常爽快地答应了。 一般来说外部嘉宾要来演出，会改编演出内容，但Lisa要求保留原有的内容。 为了吸引更多的新观众，最后剧场决定将演出定在了巴黎时装周那段时间。 剧场方面也期待通过Lisa的人气和知名度让更多年轻女性对疯马秀产生更多的兴趣。」



相关报道很快就被韩国网友搬上了theqoo论坛，引爆热议，大家踊跃留言，表示：「我个人觉得Lisa不该去参加这种秀，她的动机只是因为『很有趣』，肯定不会钱是因为，可能就是觉得这只是个有趣的尝试，不过剧场绝对是有计算过Lisa为这场秀带来的影响力」、「性商品化」、「 根本无法理解为什么经常去看脱衣舞」、「主办方的想法也很可怕」、「这么爱看裸体舞，本身就是个疯子吧」、「其他世界级爱豆做的都是善事，她......」、「吸引年轻女性......」等。

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