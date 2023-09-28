金南佶曝《盗贼之歌》本来是喜剧、已为第二季做好准备，而《热血祭司2》「当然也要拍」

金南佶近日与徐玄合演Netflix影集《盗贼之歌》颇受好评，接受媒体采访谈到了《盗贼之歌》第二季可能性，也提及「尘封已久」的《热血祭司》第二季下落。

金南佶接受各大韩媒如SOOTV NEWS、‎JoyNews24访问，表示《盗贼之歌》原定是20集（实际只有9集），而他是无论后续如何都会全心全意拍摄的人，虽然不知道能否有第二季但应该会拍下去，编剧、主演等制作团队已准备在明年秋天开始拍摄，不过仍要观望观众对第一季的反响，决定权在制作公司与Netflix手里。



即便无法保证《盗贼之歌2》的诞生，金南佶还是透露第二季会叙述更多盗贼团的故事，以及熙信（徐玄 饰）为何成为独立军、有名叫直夫使者的残忍日军将登场、炚溢（李贤旭 饰）的立场变化……甚至剧透「有人死掉」，更爆料《盗贼之歌》本来应该是喜剧，结果投入了相当多制作费用便改成了时代剧。



金南佶信誓旦旦要拍《盗贼之歌2》，那么搁置许久的《热血祭司2》（热血司祭2）呢？他回答「当然要拍」，「原本设想是明年初，但应该是在拍摄Netflix《Triger》之后了，实际还不清楚，应该要和编剧再谈谈」。



《热血祭司2》不晓得让观众等多久了？2019年4月《热血祭司》播毕，观众狂敲碗第二季诞生，敲到了现在过了4年之久都还没有个影子，而这期间频频传出要开拍结果都是泡影，‎金南佶去年7月也曾亲自提及，当时已有网友认为那只是个「哏」、已不相信《热血祭司2》真的会诞生。

能确定的是，「神父」金南佶近期会和「吴耀汉」高圭弼再相见。两人因《热血祭司》结缘，高圭弼邀请了金南佶担任婚礼司仪，时间就在11月12日。



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