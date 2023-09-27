高旻示&「小可爱」崔显旭有望搭档爱情剧《我也反对的我的恋爱》！网友已等不及合成
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高旻示&「小可爱」崔显旭有望搭档爱情剧《我也反对的我的恋爱》！网友已等不及合成

韩剧   2023年9月27日   星期三16:30   草莓  

（图源：Twitter@loverdramas截图）

今（27）日有消息，高旻示与崔显旭将携手主演李应福导演新作《我也反对的我的恋爱》。

据 JTBC NEWS 报导，有演艺圈相关人士透露高旻示与崔显旭将主演《我也反对的我的恋爱》，而双方经纪公司均表示「收到邀约正在讨论中」。

《我也反对的我的恋爱》是部讲述「与前恋人相遇，是恋爱的延长还是新恋爱的开始？」，透过与初恋重逢的故事，欲刺激观众回忆、共鸣与想像力。

高旻示与崔显旭收到的女男主角分别为「洪济妃」、「金泰京」（均音译）。「金泰京」是很跟随自我本能又正义的人物，就像10年前首次见到洪济妃一样再次坠入爱河；「洪济妃」是个总是先行动才思考、总是出差错的幼儿园教师，即便知道不行，也离不开金泰京。
（图源：MYSTIC STORY官网截图）（图源：IG@_choiiii__）

《我也反对的我的恋爱》导演为《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神－鬼怪》理应福，李应福已和高旻示合作过《Sweet Home》系列，他的「金手」会和高旻示、崔显旭激发什么火花带给观众，值得期待。

而崔显旭主演的《闪亮的西瓜》正播映中，他将继《二十五，二十一》及《闪亮的西瓜》再带来什么爱情剧中的「小可爱」魅力呢？亦是关注焦点。

目前已有观众忍不住找出高旻示与崔显旭过去演出的戏剧中高度相配的画面，等不及两人的搭档啦！

JTBC NEWS报导：https://news.jtbc.co.kr/article/article.aspx?news_id=NB12145874

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