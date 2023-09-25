韩媒爆BLACKPINK Jennie & Jisoo成立个人工作室、开展SOLO活动，YG火速回应

YG娱乐招牌女团BLACKPINK的去留消息受到全球瞩目，继前几日有消息称4名成员中只有Rosé一人续约，今日又有韩媒爆出Jennie和Jisoo都已成立个人工作室，惹YG火速回应。

今日据News1报道，Jennie和Jisoo已经各自成立1人企划公司，个人公司大概率会以管理SOLO活动为主，至於BLACKPINK团体活动事宜则仍旧在与YG娱乐进行商议。





消息爆出后仅15分钟YG娱乐便做出回应，对媒体表示：「关於BLACKPINK续约与后续活动事宜，目前尚未确定。」

BLACKPINK是YG娱乐在2016年推出的超人气女团，上月迎来出道7周年，成员续约与否成为各界关注焦点。 上周有消息称4人中只有Rosé一人成功续约，Jisoo和Lisa则有望以数百亿韩币合约金签入其他韩国公司，未来一年内仍有6个月时间以BLACKPINK团体活动，当时YG也称仍在讨论、尚未确定。



BLACKPINK本月16日和17日在首尔巨蛋举办世界巡回演唱会《Born Pink》最终场，其间Jennie情绪波动哽咽爆哭、Lisa也一度掩面落泪，引起不少猜测。 如果续约失败，这次演唱会恐成BLACKPINK最后道别。



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