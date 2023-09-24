BTS防弹少年团J-HOPE看新兵训练，叉腰露微笑：这些哥之前都经历过

正在韩国陆军服兵役的防弹少年团成员J-HOPE近况曝光，吸引了广大网友的目光。

韩网上公开的照片中，一群暂时刚结束生化房训练，一副狼狈的模样，戴著红色贝雷军帽的J-HOPE站在他们身后不远处，扶著腰，面带微笑地看著众人，身姿挺拔，比入伍前更显精瘦。



今年4月18日，J-HOPE经由江原道原州陆军第36步兵师团白虎新兵教育大队正式入伍，成为了陆军现役军人，结束新兵训练之后的他成为了军队助教。 照片中的他正带著新兵们训练， 看到照片的网友和粉丝们评论道：「露出了爸爸微笑」、「一脸满意的表情」、「有一种『这都是哥之前经历过的』的感觉」、「这个笑容也太暖了吧」、「当初他训练的时候也超狼狈，哈哈哈哈哈」等。



BTS 방탄소년단 제이홉 호비 정호석

화생방 훈련도 끝났어

호석아~훈련소에 남아 있어야 할 시간이

이제는 조금 밖에 안남았어

호석아~고생 많이 했어 pic.twitter.com/CNfNKeWPk6 — 송수정 (@sup7378) May 21, 2023

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