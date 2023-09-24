BTS防弹少年团J-HOPE看新兵训练，叉腰露微笑：这些哥之前都经历过
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BTS防弹少年团J-HOPE看新兵训练，叉腰露微笑：这些哥之前都经历过

明星   2023年9月24日   星期日08:42   Tracy  

（封面图源：@uarmyhope）

正在韩国陆军服兵役的防弹少年团成员J-HOPE近况曝光，吸引了广大网友的目光。

韩网上公开的照片中，一群暂时刚结束生化房训练，一副狼狈的模样，戴著红色贝雷军帽的J-HOPE站在他们身后不远处，扶著腰，面带微笑地看著众人，身姿挺拔，比入伍前更显精瘦。

今年4月18日，J-HOPE经由江原道原州陆军第36步兵师团白虎新兵教育大队正式入伍，成为了陆军现役军人，结束新兵训练之后的他成为了军队助教。 照片中的他正带著新兵们训练， 看到照片的网友和粉丝们评论道：「露出了爸爸微笑」、「一脸满意的表情」、「有一种『这都是哥之前经历过的』的感觉」、「这个笑容也太暖了吧」、「当初他训练的时候也超狼狈，哈哈哈哈哈」等。


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