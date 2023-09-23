赴「SMTOWN LIVE 2023」机场路：「老大哥」东方神起、Super Junior VS「新人」RIIZE

SM娱乐今（23）日将於印尼雅加达举行「SMTOWN LIVE 2023」，这两日旗下艺人纷纷搭机前往，而22日东方神起、Super Junior与RIIZE出发的照片，从韩国媒体的「下标」就可以看出谁是前辈谁是新人XD，以下搜集韩媒标题与实际现场照。

▼RIIZE



▼恩奭「令人小鹿乱撞的微笑」（TVDaily）、「金发美少年」（TVReport）



▼将太郎「心动的微笑」（TVDaily）、「可爱的浏海」（STARNEWS）、「人类黄金猎犬」（OSEN）



▼照熙「清爽的牛仔时尚」（TVDaily）



▼元彬「非现实视觉」（TVDaily）、「CG般的视觉」（OSEN）



▼成灿「清新帅气的男孩」（TVDaily）、「小鹿斑比」（SEDaily）、「温暖的视觉」



▼承汉「我帅吗？」（TVDaily）



▼东方神起



▼东方神起瑜卤允浩「眉开眼笑的出国路」（TVDaily）、「皇帝的步伐」（SEDaily）



▼东方神起最强昌珉「充满微笑的出国路」（TVDaily）、「秋天男人出现」（SEDaily）、「今天当个纨裤子弟」（TVReport）、「腿有两米长」（SEDaily）



▼Super Junior利特「头发长了很多吧？」、（TVDaily）「美丽的头发」（OSEN）、「很放松」（MHN Sports）



▼Super Junior神童&东海「亲昵的搭著肩」（TVDaily）



▼Super Junior银赫&艺声「墨镜兄弟」（TVReport）、「戴著耳机玩『寂静中的呐喊』？」（SEDaily）



▼Super Junior厉旭「依旧清新的童颜外貌」（TVDaily）、「纯情漫画的视觉」（TVReport）



*女团机场路：‎SM家族演唱会「SMTOWN LIVE 2023」：人气女团Red Velvet、aespa等人陆续前往雅加达的最新机场照！

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