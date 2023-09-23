金在中到底要猜错来宾几次！不知道郑容和演过《原来是美男》，花式吹捧谈「美男烦恼」废到笑XD

金在中主持的YouTube网路节目《在朋友》（在亲故）最新一集迎来将solo回归的CNBLUE主唱郑容和，节目一样从猜朋友的环节就令人喷笑。
*《在朋友》过往相关报导：继张圣圭，金在中也搞错INFINITE和TEEN TOP成员！受伤的又有成种和Niel XD
金在中先是吐槽现在谁还会说自己是「『多方面』艺人」，说「多方面」一词太陈旧，看了画像「美男」二字很快联想《原来是美男》，但怎么样都没猜到郑容和！「根硕会来吗？还是洪基？洪基和根硕有演《原来是美男》。」金在中喊了张根硕又喊了李洪基，就是没有郑容和！他完全不知道郑容和也是《原来是美男》主演，还问工作人员：「当时不是主演吧？」工作人员：「他是第二男主角！」金在中：「完了……」
而「美男」二字整场聊不完，金在中不断称赞郑容和「太帅了让人很有负担、有距离」，后来说了一句：「他就是『美男』，而我还需要其他形容词修饰，像是『花美男』。」最后把自己和郑容和划定为「美男们」，开启了没完没了的「美男烦恼」话题。
「像我们这样的人(?)不是都会那样吗，走在路上苍蝇和蜘蛛网都会黏到自己脸上，虫虫都是！」金在中讲完郑容和便附和：「眼睛也是对吧？」金在中：「因为眼睛就像湖水一样！虫虫以为是水就钻进去！」郑容和拍手大笑：「跳进水里？」金在中继续说：「这就是美男的共通点。还有你想想，在黑暗的地方打开智慧型手机或是灯，昆虫就会聚集对吧？因为它们正闪闪发亮。所以就算皮肤很黑，虫虫也会冲过去就是因为很闪亮。」郑容和愣了一下回应：「……像这样……我第一次听到有人这样讲。」引来全场爆笑，爆笑完金在中还叮嘱全国美男们骑自行车走路或跑步一定要戴眼镜或护目镜XDDD。
郑容和还被「金在中化」，对「女朋友」BOICE大告白。两个人整场一搭一唱笑翻了观众，YouTube底下尽是赞叹两人谈话幽默风趣，也认证两人都是「美男」无误！更有人敲碗金在中、郑容和与李洪基合体，想必笑果十足！
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