金在中到底要猜錯來賓幾次！不知道鄭容和演過《原來是美男》，花式吹捧談「美男煩惱」廢到笑XD

金在中主持的YouTube網路節目《在朋友》（在親故）最新一集迎來將solo回歸的CNBLUE主唱鄭容和，節目一樣從猜朋友的環節就令人噴笑。

*《在朋友》過往相關報導：繼張聖圭，金在中也搞錯INFINITE和TEEN TOP成員！受傷的又有成種和Niel XD‎

金在中先是吐槽現在誰還會說自己是「『多方面』藝人」，說「多方面」一詞太陳舊，看了畫像「美男」二字很快聯想《原來是美男》，但怎麼樣都沒猜到鄭容和！「根碩會來嗎？還是洪基？洪基和根碩有演《原來是美男》。」金在中喊了張根碩又喊了李洪基，就是沒有鄭容和！他完全不知道鄭容和也是《原來是美男》主演，還問工作人員：「當時不是主演吧？」工作人員：「他是第二男主角！」金在中：「完了……」



而「美男」二字整場聊不完，金在中不斷稱讚鄭容和「太帥了讓人很有負擔、有距離」，後來說了一句：「他就是『美男』，而我還需要其他形容詞修飾，像是『花美男』。」最後把自己和鄭容和劃定為「美男們」，開啟了沒完沒了的「美男煩惱」話題。



「像我們這樣的人(?)不是都會那樣嗎，走在路上蒼蠅和蜘蛛網都會黏到自己臉上，蟲蟲都是！」金在中講完鄭容和便附和：「眼睛也是對吧？」金在中：「因為眼睛就像湖水一樣！蟲蟲以為是水就鑽進去！」鄭容和拍手大笑：「跳進水裡？」金在中繼續說：「這就是美男的共通點。還有你想想，在黑暗的地方打開智慧型手機或是燈，昆蟲就會聚集對吧？因為它們正閃閃發亮。所以就算皮膚很黑，蟲蟲也會衝過去就是因為很閃亮。」鄭容和愣了一下回應：「……像這樣……我第一次聽到有人這樣講。」引來全場爆笑，爆笑完金在中還叮囑全國美男們騎自行車走路或跑步一定要戴眼鏡或護目鏡XDDD。



鄭容和還被「金在中化」，對「女朋友」BOICE大告白。兩個人整場一搭一唱笑翻了觀眾，YouTube底下盡是讚嘆兩人談話幽默風趣，也認證兩人都是「美男」無誤！更有人敲碗金在中、鄭容和與李洪基合體，想必笑果十足！



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