朴叙俊&韩韶禧Netflix强档新作《京城怪物》剧组人员身亡，国科所进行尸检查死因官方也出面回应

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由人气演员朴叙俊、韩韶禧携手主演的 Netflix《京城怪物》传出剧组人员身亡的消息，各大媒体报导之余，官方也出面正式回应。



Netflix 影集《京城生物》还没播出就话题不断，早先是韩韶禧因高难度打戏面部受伤！休养了一段时间，而现正拍摄第二季时，又出现了工作人员死亡的消息，对於拍摄环境的安全考量上，网友们也提出了各种质疑。



第二季道具组的A先生在近日去世，剧组皆无公布任何相关事宜，目前警方也介入调查，正在等待国科所的尸检结果。

对此，Netflix 相关人士回应：「我们对此深感遗憾憾，祈祷逝者安息，向逝者家属表示最深切的哀悼。」、「目前我们正在与制作公司密切联系，掌握相关的情况中。」



《京城怪物》原本预计在今年（2023）下半公开，除了朴叙俊、韩韶禧之外，还有魏嘏隽（魏河俊）、秀贤、金海淑、赵汉哲等实力派的演员们加盟，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗的生物惊悚片，引出对人类尊严和本质的思考。

Netflix 六月初公开的多部新剧预告：



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