朴敘俊&韓韶禧Netflix強檔新作《京城怪物》劇組人員身亡，國科所進行屍檢查死因官方也出面回應

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由人氣演員朴敘俊、韓韶禧攜手主演的 Netflix《京城怪物》傳出劇組人員身亡的消息，各大媒體報導之餘，官方也出面正式回應。



Netflix 影集《京城生物》還沒播出就話題不斷，早先是韓韶禧因高難度打戲面部受傷！休養了一段時間，而現正拍攝第二季時，又出現了工作人員死亡的消息，對於拍攝環境的安全考量上，網友們也提出了各種質疑。



第二季道具組的A先生在近日去世，劇組皆無公佈任何相關事宜，目前警方也介入調查，正在等待國科所的屍檢結果。

對此，Netflix 相關人士回應：「我們對此深感遺憾憾，祈禱逝者安息，向逝者家屬表示最深切的哀悼。」、「目前我們正在與製作公司密切聯繫，掌握相關的情況中。」



《京城怪物》原本預計在今年（2023）下半公開，除了朴敘俊、韓韶禧之外，還有魏嘏雋（魏河俊）、秀賢、金海淑、趙漢哲等實力派的演員們加盟，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗的生物驚悚片，引出對人類尊嚴和本質的思考。

Netflix 六月初公開的多部新劇預告：



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