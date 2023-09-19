爱豆中的爱豆！aespa去看了BLACKPINK的演唱会，孔晓振&李帝勋&金高银公开现场认证照

BLACKPINK 和 aespa，她们这样的「同框」震惊了很多粉丝。

韩国知名网站 PANN 上出现了一则「aespa 今天来看 BLACKPINK 演唱会」的文章。几张粉丝拍摄的照片中 aespa 4名成员坐在观众席上欣赏9月17日 BLACKPINK 在首尔举办的「BORN PINK」演唱会，她们衣著休闲，神情轻松，看得粉丝们很惊讶。

230917 에스파 블랙핑크 콘서트 목격담!!!



민정이 스도쿠하넼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/lGlxMWniRR — (@winter0_1_0_1) September 17, 2023

에스파들 블랙핑크 sbn 콘서트 보러갔나바!!!!! pic.twitter.com/l2lNN691G1 — 콩이 (@babujiminy) September 17, 2023

文章一经公开即刻引爆两团粉丝的关注，众人对这一场景表达了「惊讶」，因为 BLACKPINK 和 aespa 之间以前没有任何实质的联系。也有粉丝赞扬 aespa 特地前来支持她们的前辈团体，虽然是不同公司，但也体现出了爱豆圈友爱的一面。

除了 aespa 之外，还有不少明星艺人也来观看了 BLACKPINK 的演唱会，裴斗娜、李东辉、孔晓振、金高银、卢洪哲、RED VELVET 涩琪、李帝勋...等人都在个人 IG 上公开了现场照或是与成员们的合影。

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