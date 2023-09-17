《PEAK TIME》一句「我是你们的男朋友」收服台粉！BAE173、TEAM24：00、DKB除精彩热舞更祭出中文情话与情歌！

出身自选秀节目《PEAK TIME》最终排行第三、四、五名的组合BAE173、TEAM24：00、DKB於9月17日於台北举办演唱会，一共21位成员全到齐，更在会后送上击掌福利，精彩演出也沸腾全场。





三组成员除了各自分段落演出以外，在一开场更以舞蹈小分队的形式带来热跳舞曲「BAD」，中间段落更是露出壮硕腹肌，让全场观众们尖叫声不断。三个组合当中首先登场的是DKB，9人劲舞后一一向大家问候，虽然每一位都准备了中文问候大家，不过其中最认真的一位是日本成员YUKU，他拿出小抄自我介绍是团中的「微笑天使」，更直接唱起了中文歌曲「告白气球」，令人印象深刻。DKB也期许自己能够很快再回到台北！







接下来则是BAE173，全团一身牛仔装扮，除了展现整齐舞蹈实力外，成员们还一起跳起最近TikTok上的名曲越南的叮叮当当舞，一群大男孩跳完之后一致感觉到有点害羞，想要赶快进行下一首舞蹈表演。其中成员YOUNGSEO还说自己昨日在饭店练习了很久，为大家带来了韦礼安的「如果可以」，发音相当标准，相当用心。



最终登上舞台的组合是TEAM24：00，四位成员同样先带来超High歌曲，接下来则是一位一位展现SOLO舞台，最后更一起带来了中文歌曲「想见你」，就连Rap的部分都完美呈现，让全场气氛更加沸腾。四人还不忘带来一连串的舞蹈组曲，包含「Super Shy」以及动画「我推的孩子」这些人气歌曲。其中成员文钟业更透露自己目前正在准备SOLO专辑，虽然完成的时间还不确定，但希望大家多多期待，更不忘祝福粉丝们中秋节快乐。



最后压轴三组成员共21人也一起来到台上，一起全员献唱《PEAK TIME》主题歌「YOUR TIME」，更惊喜宣布11月25日即将《PEAK TIME》第一名到第六名一个都不少，将在高雄合体举办演唱会！令全场粉丝惊喜不已！会后三组成员更送上了击掌的粉丝福利，让全场2000多位粉丝都有机会能够近距离与他们道别互动，诚意满满。



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