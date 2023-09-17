CNBLUE郑容和透露偶像艺人交换号码新方法：外人根本看不出！意外被轰「要你管」

时代真的在进步！昨日播出的 KBS 2TV 综艺《做家务的男人们2》中，CNBLUE 郑容和接档姜丹尼尔作为「3号家务男」加入，与李正信聊天时透露了时下偶像们最新的私联方法！

节目中郑容和来到队友李正信家做客，两人一边料理用餐一边聊天。 郑容和提到最近的偶像会用从前没有的方式互相联络：「不久前听说，男女偶像同在一家美容室时会通过 AirDrop 交换号码。」具体来说，就是传送写有自己名字和号码的照片！

李正信听后十分惊讶，郑容和顺势建议他也打开 AirDrop，李正信笑说：「我（即便打开也）收不到。」 郑容和也很有共鸣地说：「我们那时候真的没有这些东西啊。」



不料这番言论竟在韩网引起争议，不少人指责郑容和无端爆料晚辈艺人的 TMI、打破粉丝幻想：「并不想知道这些事」「好像不懂装懂的大年纪复学生哦」「不是自己的事就不要乱讲」「哪有偶像真的把 AirDrop 设定成自己名字」「跟他去同一间美容室且用 iPhone 的偶像会被怀疑耶」「缺乏商业道德，很没好感」「 为了自己的节目有话题就出卖晚辈吗？」 「如果他也是现役偶像绝对不会讲这些」。

更多人则是单纯觉得新鲜有趣，且对指责郑容和的网友感到无语：「完全有可能啊，聚在一起的都是漂亮孩子，理解一下啦」「偶运会没了就换成美容室kkk」「又没说当事人是谁，为什么要生气？」 「现在的世界就算不碰面也能通过 DM 联络啊」「怎么什么都能骂」「看留言好像他讲了什么机密一样kkk」。

*参考网站：https://theqoo.net/hot/2933159173

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