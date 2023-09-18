《Street Woman Fighter 2》外国舞者露腋毛冲上热搜！韩网友：我国连男人都会做腋下管理

韩国网友连腋毛都不放过！

《街头女战士 Street Woman Fighter》第2季正式开播，因上一季的火爆，一经播出就反响火爆。 然而谁也没想到，这次冲上热搜的并非热舞，而是女舞者的腋毛。

第三期节目中，JAM REPUBLIC 舞团的忙内、19岁的 Audrey 受到了极大的关注，可爱的舞蹈让人联想到了迪士尼公主。 可能因为 Audrey 长相柔美，且一直保持微笑，看上去很柔弱，一度被评为最差队员，但实际上跳起舞来的 Audrey 可以说是气场全开，霸气十足，爵士、芭蕾、Popping 没有她不会的。

可是节目播出之后，在韩网的搜索网站里与 Audrey 相关的搜索词并非舞蹈，而是「腋毛」。 节目中，穿著无袖T恤热舞的她并没有剃掉腋毛，这种现象其实在国外很常见，但是却看得韩国人很吃惊，因为在这里连很多男性都会做腋下管理，他们无法想像舞台上的表演者会展现出腋毛，更何况是女性。



这件事情也引发了韩国网友们的热议，有人表示：「那有怎样，看她坦坦荡荡地露出腋毛，太帅了」、「只有我们盯著腋毛看，其他国家的人都在欣赏舞蹈」、「其实上节目的话还是应该管理一下比较好吧，看著不舒服」、「国外都觉得无所谓，好羡慕他们坦荡的样子」等。

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