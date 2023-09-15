赠票：丁海寅10月7日来台湾 韩星网邀请你一起去见他！

屋哩丁海寅 欧爸要来台湾开见面会啦～很期待这次他这次会偷偷准备什么惊喜和表演呢？

我们有4张3400元的门票要送给大家（此活动赠票不可参加福利抽奖，不包含海报和官方限定小卡）

参加办法：

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2) 到这活动的IG页面@一位你想与他一起看丁海寅的朋友，并留言最喜欢丁海寅哪部作品和原因。

活动由今日开始至20日下午23:00截止，21日公布。KSD会於IG私讯得票者。此活动仅限台湾居民参加。

[2023 JUNG HAE IN FAN MEETING “THE 10TH SEASON” IN TAIPEI]

演出日期：10月7日星期六19:00

演出地点：TICC台北国际会议中心

主办单位：疯潮娱乐，优势力娱乐

* 得奖者须提供正确姓名、手机号码与身份证末四码，须於当日开演前一小时到服务处柜台取票，使用身份证核对

* 门票不得再转售或炒卖

* 韩星网及主办保留修改及更动是此活动之权利

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