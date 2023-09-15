外媒报BLACKPINK Lisa二次拒绝YG「500亿续约」，公司股价暴跌急发声：「仍在讨论中」

昨日有外媒报道称人气女团BLACKPINK成员Lisa第二次拒绝了YG娱乐的续约邀请，就算给出500亿韩元续约金也无法阻止出走脚步。

BLACKPINK与YG的已於合约今年8月到期，目前为止YG对於四位成员是否续约一直没有给出确定消息。 其中Lisa先是拒绝YG提出的200亿韩元续约金，最近又拒绝了加价到500亿韩元的天价续约金，似乎出走之心已决。



消息一出，YG娱乐股价今日出现大幅震荡，以下午2时（韩国时间）为准较前一日下跌5.14%、从8万韩元跌至7.75万韩元，经历了去年9月28日以来最大的单日跌幅。眼见股价大幅缩水，YG娱乐今日向韩媒表示：「与Lisa的合约仍在讨论中。 对於相关传闻（两度拒绝签约）没有正式确认。」

其实早在今年1月初就传出多家海外公司希望以1000亿韩币高价签下 Lisa，加上近来与世界首富VMH集团执行长三公子Frédéric Arnault的恋情传闻日益升温、又敲定出演巴黎疯马秀，下一步以欧美为主场发展亦不无可能，令人对BLACKPINK是否难以战胜「7年魔咒」愈加关注。



此外，BLACKPINK将於本月16日和17日在首尔高尺天空巨蛋举办第二次世界巡回演唱会《Born Pink》的最终场。



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