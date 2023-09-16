【韓網熱帖】Dex終於見到理想型TWICE Sana本尊了：腦袋當機，全身上下紅透了

將TWICE Sana視為理想型的YouTuber Dex終於見到了Sana本人。

日前YouTube頻道「Daily Chill」的「Dex 的冷面採訪」發布了宣傳預告短片，公開了「冷面採訪」第二季Dex見到理想型Sana時的反應。 Sana也是第二季節目的首位嘉賓，當Dex在見到女神本尊時緊張到顫抖，根本無法直視對方，完全化身為迷弟。



Dex此前曾出現在《Radio Star》中並透露自己是TWICE的粉絲，Sana更是自己的理想型，是他軍旅生活中的活力源泉。



Dex和Sana見面的預告片一出，即刻就在韓國網友之間引爆熱烈反響，被大家調侃「Dex出故障了」：

1. 連耳朵還有脖子都是紅的，哈哈哈好可愛啊

2. 哇 SANA真的太美了.... Dex這完全就是死忠鐵粉的反應，跟我第一次見到本命時一模一樣

3. 錄這期節目Dex應該倒貼錢才對啊

4. 話說我曾經見過TWICE真人，SANA真的太美了 所以我全程盯著她看，視線不由自主就被她吸引過去了

5. 這話可以說嗎，兩個人真的好配啊

6. 沒有SANA不能活 shy shy shy

7. 我既愛Dex又愛SANA ......... 兩個人隨便誰過來跟我談個戀愛吧

8. 為什麼感覺兩人有點像

9. 我能理解Dex的心情，我要是站在SANA面前也會緊張得要命，太羡慕Dex了!!

10. 快看他，臉一直都是紅的

11. Dex全程臉紅，不過對不起啊，SANA歐尼是我的女人

12. 和本命用非敬語聊天，確實會全程腦袋宕機，完全能夠理解，我甚至會因為太緊張都不敢對視

13. 不光是臉，他連身體都變紅了

14. 怎麼回事啊，我怎麼都心動起來了啊

15. SANA不上鏡，其實真人更加美

16. Dex呀，你怎麼變這樣了，一直坐立不安，哈哈哈哈哈

17. Dex哥，我是希望你幸福，但沒希望你幸福到能見Sana

18. 餡兒已經全露完了啊，哈哈哈哈，全身上下都紅透了

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