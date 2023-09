黄Viu推韩星见面会：丁海寅拍片唱好香港，贴身珍藏冧粉丝

为庆祝出道十周年,韩国「国民初恋」丁海寅隆重举行亚洲巡回粉丝见面会!

昨晚(12日)他移师香港九龙湾国际展贸中心,并携手「黄Viu煲剧平台」举辨《Viu Scream Dates 呈献:2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》,吸引世界各地粉丝到场支持,场面热闹!席间丁海寅不但大展歌喉献唱多首人气歌曲、又大晒广东话冧尽全场观众;作为「首席暖男」的他除了关心香港风灾情况,还亲自送出多件精挑细选的贴身小物,让粉丝满载而归!



关心香港雨灾

走过疫情,丁海寅暌违五年再临香港,甫出场便以一曲《Crazy》揭开序幕,其后他以广东话向全场观众打招呼:「大家好,最近点啊?好开心见到大家啊!」逗得粉丝尖叫四起!谈到久违访港,他形容心情兴奋,又提到昨日抵港急不及待开心出行:「噚日去咗搭摩天轮,又去咗中半山扶手电梯;五年前嚟香港剩系搞粉丝见面会,当时无机会观光,我一直觉得有啲可惜,所以今次好开心!」他更自爆即将向世界推广香港:「可以剧透少少,我之前为香港旅发局拍咗一啲影片,希望可以出一分力,令大家知道香港夜景好靓、好多美食!」他又坦言得知早前本港受极端天气影响,感到非常担心,祝愿大家一切顺利平安。



Viu今年宣布举办Viu Scream Dates活动,旨在透过现场活动及体验,拉近艺人与粉丝之间的距离,将 Viu 的体验伸延至萤幕以外。继菲律宾站和香港站,丁海寅亦会杀入东南亚,出席Viu於新加坡、泰国举办见面会。

为晒肌禁水两日

在「海寅的博物馆」访谈环节中,丁海寅笑言过去做过太多军人角色,令他产生职业伤害:「以后想挑战其他角色,唔想再睇到自己嘅军人相,唔好再播喇!不过重新睇到剧中道具,又发现自己喺饰演军人嘅过程中,得到大家喜爱。」而他参演的《当你沉睡时》和《经常请吃饭的漂亮姐姐》亦被观众票选为八大名场面之一,谈到他在《当》剧大晒肌肉的画面令人回味时,他随即怕丑仔上身谓:「为咗呢个镜头,我记得当时两日无饮水,依家身材无咁好喇!不过我同大家一样,都好钟意《经常请吃饭的漂亮姐姐》呢套剧,拍摄时好幸福好开心,加上系Happy Ending,所以翻睇都觉得好好睇。」



独家献唱OST

为回应粉丝期待,丁海寅还在香港站独家献唱《经常请吃饭的漂亮姐姐》OST《Stand By Your Man》:「之前喺韩国站同马尼拉站都冇唱呢首歌㗎,我知道大家好钟意呢套剧,所以特登拣咗呢首OST!」之后他更亲自准备多份贴身收藏品,并透过多个游戏为粉丝送上「逆应援」,又与多位被选中的幸运儿在台上合照兼送抱,大派福利!然而香港粉丝也不让他专美,特地准备了惊喜影片,让丁海寅感动到眼湿湿:「首先好多谢大家无条件钟意丁海寅呢个人,虽然唔知讲咩好,但系你哋令我知道自己系一个被爱嘅人,可以被每一双温暖嘅眼睛注视,我觉得自己好幸福。」最后他以一曲《I Choose to Love You》为见面会划上句号,并承诺将以更好的作品回馈观众,约定下次相见!



丁海寅的综艺作品《演员旅行中》、剧集《经常请吃饭的漂亮姐姐》已於Viu全套上架,香港可於「黄Viu煲剧平台」 免费重温。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com

