黄Viu推韩星见面会：丁海寅拍片唱好香港，贴身珍藏冧粉丝

为庆祝出道十周年，韩国「国民初恋」丁海寅隆重举行亚洲巡回粉丝见面会！

昨晚（12日）他移师香港九龙湾国际展贸中心，并携手「黄Viu煲剧平台」举辨《Viu Scream Dates 呈献：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》，吸引世界各地粉丝到场支持，场面热闹！席间丁海寅不但大展歌喉献唱多首人气歌曲、又大晒广东话冧尽全场观众；作为「首席暖男」的他除了关心香港风灾情况，还亲自送出多件精挑细选的贴身小物，让粉丝满载而归！



关心香港雨灾

走过疫情，丁海寅暌违五年再临香港，甫出场便以一曲《Crazy》揭开序幕，其后他以广东话向全场观众打招呼：「大家好，最近点啊？好开心见到大家啊！」逗得粉丝尖叫四起！谈到久违访港，他形容心情兴奋，又提到昨日抵港急不及待开心出行：「噚日去咗搭摩天轮，又去咗中半山扶手电梯；五年前嚟香港剩系搞粉丝见面会，当时无机会观光，我一直觉得有啲可惜，所以今次好开心！」他更自爆即将向世界推广香港：「可以剧透少少，我之前为香港旅发局拍咗一啲影片，希望可以出一分力，令大家知道香港夜景好靓、好多美食！」他又坦言得知早前本港受极端天气影响，感到非常担心，祝愿大家一切顺利平安。



Viu今年宣布举办Viu Scream Dates活动，旨在透过现场活动及体验，拉近艺人与粉丝之间的距离，将 Viu 的体验伸延至萤幕以外。继菲律宾站和香港站，丁海寅亦会杀入东南亚，出席Viu於新加坡、泰国举办见面会。

为晒肌禁水两日

在「海寅的博物馆」访谈环节中，丁海寅笑言过去做过太多军人角色，令他产生职业伤害：「以后想挑战其他角色，唔想再睇到自己嘅军人相，唔好再播喇！不过重新睇到剧中道具，又发现自己喺饰演军人嘅过程中，得到大家喜爱。」而他参演的《当你沉睡时》和《经常请吃饭的漂亮姐姐》亦被观众票选为八大名场面之一，谈到他在《当》剧大晒肌肉的画面令人回味时，他随即怕丑仔上身谓：「为咗呢个镜头，我记得当时两日无饮水，依家身材无咁好喇！不过我同大家一样，都好钟意《经常请吃饭的漂亮姐姐》呢套剧，拍摄时好幸福好开心，加上系Happy Ending，所以翻睇都觉得好好睇。」



独家献唱OST

为回应粉丝期待，丁海寅还在香港站独家献唱《经常请吃饭的漂亮姐姐》OST《Stand By Your Man》：「之前喺韩国站同马尼拉站都冇唱呢首歌㗎，我知道大家好钟意呢套剧，所以特登拣咗呢首OST！」之后他更亲自准备多份贴身收藏品，并透过多个游戏为粉丝送上「逆应援」，又与多位被选中的幸运儿在台上合照兼送抱，大派福利！然而香港粉丝也不让他专美，特地准备了惊喜影片，让丁海寅感动到眼湿湿：「首先好多谢大家无条件钟意丁海寅呢个人，虽然唔知讲咩好，但系你哋令我知道自己系一个被爱嘅人，可以被每一双温暖嘅眼睛注视，我觉得自己好幸福。」最后他以一曲《I Choose to Love You》为见面会划上句号，并承诺将以更好的作品回馈观众，约定下次相见！



丁海寅的综艺作品《演员旅行中》、剧集《经常请吃饭的漂亮姐姐》已於Viu全套上架，香港可於「黄Viu煲剧平台」 免费重温。

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