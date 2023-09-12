《瑞镇家》上周举行团结大会！李瑞镇爆料：「罗PD不是可以那样就算了的人，所以还进行了拍摄」

11日，李瑞镇出席《2023 K论坛》的活动，在活动上他也提到拍摄《瑞镇家》的幕后花絮。

《瑞镇家》由李瑞镇担任社长，职员有演员郑有美、朴叙俊、崔宇植、BTS V，他们在墨西哥巴卡拉尔市共同营运一家韩餐厅，以韩国速食轻便、亲切的街头美食菜单爲主力。李瑞镇就透露：「去年进行拍摄，上周举行一次团结大会。罗暎锡PD不是可以那样就算了的人，所以又进行了拍摄。」



活动上他还表示：「虽然听过很多关於 BTS 的事情，但从未体会到这些朋友在海外谈论的程度。拍摄《瑞镇家》的时候，有很多粉丝站在餐厅外，切实感受到 K-POP 的人气。」之后，他还提到为了看 V ，从早上到晚上站著的人太多了，知道 BTS 在世界上有多大的影响力。



甚至还吐露了苦衷，李瑞镇说：「《寄生上流》的崔宇植、《梨泰院Class》的朴叙俊、《尸速列车》的郑有美都出演在海外很红的作品，所以要在小区外出吃饭都很困难。」他说：「虽然我是社长，但我把太厉害的职员放在底下，我个人应该是最没钱的，把很多有钱的职员放在底下，真是美好的回忆。」



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