【韩网热帖】BTS防弹少年团柾国最近在机场强推的两大POSE：拥抱比心vs兔子蹦

柾国啊，这么难凹的POSE你是怎么想出来的？

韩流圈明星比心的方式已经玩出了新花样，柾国发明了新型比心法，双手交叉反向比心，他解释说这是「拥抱式比心」。



可能刚刚发明出来不久，柾国自己也没有特别熟练，哈哈哈哈哈哈，有时候也会纠结到底双手到底怎么摆！！



最近柾国又爱上了蹦蹦跳跳的「兔子蹦」POSE，双腿起跳之后收腿，同时双手比「耶」，有够费力的。



1. 这就是他为什么这么有人气的原因之一

2. 他怎么能这么可爱，好会搞这些可爱的小动作

3. 比心的样子很像在烤马铃薯

4. 哈哈哈哈，拥抱比心现在动作已经很熟练了

5. 长得可爱，动作又可爱，没人比得过他

6. 兔子蹦太可爱了

7. 天生的爱豆

8. 他的眼睛为什么这么亮晶晶？

9. 怎么会有人越长越年轻呢

10. 啊，为什么这么可爱，我不是粉丝，一大早就为他心动

11. 疯了疯了，要被他可爱死了

12. 柾国就是兔子啊

13. 他好像马尔济斯犬，哈哈哈哈

14. 为了大力推广自己创造的比心方式，他也是煞费苦心，太可爱了

15. 他好像一只大型兔子

16. 最近老有人说他像马尔济斯，所以他用兔子蹦来证明自己其实是兔子

17. 柾国为什么这么喜欢针织帽啊

18. 看完之后，我再一次强烈证明自己是兔子派！！

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