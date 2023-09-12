真友情！路云无片酬客串安孝燮新剧《走进你的时间》，导演爆料：两人大喊肉麻&牵手戏后互相打手

「韩版想见你」Netflix新剧《走进你的时间》公开后，观众发现不少与原版不同的改编，其中最大一处变动就是具延准（王诠胜）的初始感情线，其实拍摄时也有趣事发生

*剧雷预警！以下涉及韩版剧情细节，还没看的话建议三思哦！



《相见你》里的王诠胜高中时喜欢同性好友，不幸未能得到对方的回应，还惨遭同学霸凌，最后跳海自杀未遂被李子维灵魂穿越。 而《走进你的时间》里，具延准和男同学变成了双向的喜爱，一起开车兜风时误入逆向车道出车祸才陷入昏迷。 剧中与具延准甜蜜对戏的，正是安孝燮的圈内好友路云。



《走进你的时间》导演昨日接受媒体采访时表示，因为这段剧情中对手戏演员十分重要，必须是安孝燮很熟悉的人才能演出亲密感，所以问安孝燮有哪些关系很好的演员朋友，安孝燮便回答路云。 导演於是拜托安孝燮联络询问，见面后路云很爽快就答应下来，而且不收片酬，只提出一个条件：要以他的名义给安孝燮送餐车！结果一共送了3次餐车，在安孝燮面前好好表现了一把XD

为拍出良好画面，导演和安孝燮、路云拍摄时一直保持对话沟通，两位演员对彼此很信任，很喜欢一起讨论演技话题，对这部戏倾注了很多心血。 导演还透露拍完感情戏之后两人都大喊肉麻，牵手后更互相打对方的手，现场气氛十分愉快。



安孝燮和路云虽然是现实生活中的好友，但从未一起拍戏，《走进你的时间》是两人首次同框出镜，下次不知又要等到何时啦~



此外，《走进你的时间》改编自台剧《想见你》，讲述思念一年前过世男友的韩俊熙（全余贇 饰）意外穿越到1998年，遇到和男友长相一模一样的南时宪（安孝燮 饰）及其朋友郑仁圭（姜勋 饰），从而发生的奇幻浪漫故事。 本月8日已通过Netflix全集上线。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻