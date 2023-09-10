期待这个组合！李浚荣＆表艺珍有望搭挡新剧《我梦想成爲灰姑娘》，剧情设定感觉很有趣！

新剧《我梦想成爲灰姑娘》（音，나는 대놓고 신데렐라를 꿈꾼다）讲述因爲难以摆脱的困难现实，梦想成为灰姑娘的女人遇到不相信爱情的白马王子，并互相煎熬的过程的混合浪漫喜剧。

这是曾执笔过《有品位的她》、《大力女子都奉顺》、《我的上流世界》等作品的白美琼作家作爲创作者参与的作品。

近日据韩媒报导，李浚荣和表艺珍将担任男女主角，双方所属社皆回应：「正在积极讨论中！」据悉，李浚荣将饰演财阀家的傲慢王子「文车敏」；而表艺珍将饰演社交俱乐部的经纪人「申载林」，两人是否会合作，令人期待呢！



表艺珍曾出演过《三流之路》、《金秘书爲何那样》、《VIP》等热门韩剧，挑战各式各样的角色。《模范计程车》中摆脱甜美形象，饰演看似冷漠的高智商女骇客「安高恩」，精湛的演技让她成为第二季的女主角。



李浚荣作爲 U-KISS 组合出身的演员，出演过电视剧《付岩洞复仇者们》、《Imitation》、《成为你的夜晚》等，以稳定的演技备受喜爱。在《D.P：逃兵追缉令》和《假面女郎》中也作为特别出演登场，还担任电影《解禁男女》的主演。



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