《MOVING 异能》带动韩国Disney+用户暴增48%！大结局主演有望与观众同场追剧

漫改剧《MOVING 异能》8月上线后好评如潮，所在平台Disney+一个月内就新增48%用户，大结局公开当天更有望多位主演与观众一同追剧！

本月5日据韩国App分析服务MOBILEINDEX，8月韩国DAU（日活跃用户）数量最高的OTT平台仍是Netflix（291万人），随后是TVING（126万）、Wavve（111万）和CoupangPlay（71万）等。值得注意的是，Disney+虽然以37万DAU排名靠后，但7月份时这一数字还仅有25万，即是一个月之内就增加了48%，在韩国所有OTT中高居第一。

《MOVING 异能》8月上线后好评如潮，在2023年第34周Disney+全球TV Show排名第一，亦打破韩国及全球范围内的影视内容公开首周收看时间最高记录，对Disney+用户的大幅增加做出了决定性影响。



此外，《MOVING 异能》本周三上线14及15集，预计20日公开最后3集。 据韩媒OSEN，Disney+有意邀请观众与主演一同在电影院收看大结局，除了正在海外拍摄新片《HOPE》的赵寅成及部份难以协调日程的演员，其他主演及助演均在努力安排时间出席。





《MOVING异能》剧情题材网罗跨国谍报行动、超能力特工、以及致命的神秘杀手等新颖元素，卡司阵容堪称韩国影史上最梦幻的黄金组合，主演群包括柳承龙、韩孝周、还有暌违多年再度回归小萤幕的赵寅成，前15集已在Disney+ 独家上线。



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