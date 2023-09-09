新男团RIIZE成灿「不吃寿司」言论引日本粉丝强烈不满：根本不尊重日本籍队友！韩网友维护：为什么要看你们脸色

新男团RIIZE成员成灿因一次音乐节目预先录制时的发言引起日本粉丝的不满。
RIIZE在日前进行了《音乐中心》的事前录制，有粉丝拜托成员推荐一下晚餐吃什么，成灿说道：「晚上吃pizza有点不太好消化，还是吃寿司吧。 」 然后马上又改口说：「啊，对了，不能吃寿司了！！」一边说一边还双手交叉比X。 这件事被人搬到了日本网路上了，引发了日本K-POP粉丝的愤怒，指责成灿不尊重日本籍队友将太郎。 日本粉丝表示：「他认为核污水的问题不能吃寿司，在日本籍队友面前贬低日本的发言，其他韩国籍成员听到这种话还笑嘻嘻的，这一切都让我很不高兴」、「韩国和日本不可能永远交好」、「不要忘了你的队友SHOTARO是日本人」等。
事情传回韩国之后，即刻就在theqoo上引发关注，留言已达上千条，韩国网友们大赞成灿的发言很痛快，表示：「本来就不能吃啊」、「是你们有错在先，居然还要我们考虑到日本籍成员的心情，可笑」、「为什么要看日本人脸色啊」、「那你们就尽情享用吧，我们就不奉陪了」、 「不知道从什么时候开始，爱豆们要各种看日本人脸色，说话过分小心了这孩子胆子真肥啊，太不可思议了」等。
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