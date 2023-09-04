这下知道自己演唱会门票多难抢了吧？！BLACKPINK JISOO亲自下场抢高尺演唱会门票，没抢到还故意「呛声」：我在舞台上有位置喔

BLACKPINK JISOO尝试了一次演唱会抢票，最终以失败告终。

BLACKPINK将於9月16日、17日举行首尔安可演唱会，准备在高尺小巨蛋开唱，为从去年展开的世界巡回演唱会「BORN PINK」划上圆满句号。 9月1日高尺演唱会正式开票发售，BLACKPINK成员JISOO本次亲自下场开抢。

有粉丝在weverse上透露自己正在抢演唱会门票，没想到JISOO突然空降，同时爆料「我也是，输入了BLACKPINK点进去，还注册了，因为要本人认证，我也认证了，但是网页反覆让我认证。 手机要怎么弄啊，一直提示认证之后才能购买，我都认证5次了，求告知。」 接著她又公开了全席售罄的图片，称：「座位全灰了，根本选不了。」 她根本没想到抢门票要经历如此激烈的「战争」。



抢票失败的JISOO失望且无奈地说：「伤心，如果有人取消的话，我会拿下，然后通过抽奖的方式送给你们，这多棒啊。」 看到有粉丝炫耀「我抢到了」，JISOO回覆：「真好啊，不过我在舞台上也有位置，连其他成员的鼻孔都能看清楚。」

此外，BLACKPINK是第一个站上高尺小巨蛋举办演唱会的K-POP女团。

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