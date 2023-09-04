郑有美看了《出差十五夜》入坑 SEVENTEEN，最近在看《GOING SEVENTEEN》！罗PD分享拍摄花絮：「他们是真的」

罗暎锡PD（罗PD）团队经营的YouTube频道「频道十五夜」近日更新了影片，这次找来了郑有美闲聊。

影片中，郑有美提到自己在休息期间看了 SEVENTEEN 出演的《出差十五夜》，她表示自己不看时长太长的影片（还被罗PD吐槽自己出演的电视剧是不是都只看剪辑版 XD），但看了《出差十五夜》觉得很有趣，所以就一直看下去。她还充满自信地说：「就这样把成员都...记住了！如果现在让我玩人物问答，我应该可以全部都答对。」



听到郑有美入坑的消息后，罗PD开心地挥手说：「呀！我们成功让一个人入坑了，孩子们应该会很高兴吧！」郑有美说：「事实上，我没有过类似的团体生活，但是13个人如此和睦，每个人性格都很好。」罗PD也说：「哇～你也看出来了吗？他们是真的！他们都很善良，我也是拍摄的时候发现的，真的很亲近、真的都很善良，这就是他们的一大特点。」



两人就分享起入坑日记，郑有美提到自己看了自制综艺《GOING SEVENTEEN》，她说：「在那里感觉觉更轻松。」罗PD马上补充：「那里更搞笑。」之后郑有美又提到 SEVENTEEN 的歌曲非常好听，现在歌单都是他们的歌 XD

影片一公开后，在 the qoo 上了 HOT，不少韩网友有同感地表示：「姐姐和我是入坑同期」、「我也是看了《出差十五夜》之后入坑，还抽选巨蛋巡演」、「越看越觉得神奇，怎么13个个性鲜明的孩子聚在一起关系都这么好呢」、「竟然是一样的CARAT～」、「我也看了十五夜之后，背了 SEVENTEEN 成员们的名字」、「他们是真的！没错... SEVENTEEN 是真的」、「好多人入坑啊！《花样青春》之后怎么办」等等。



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