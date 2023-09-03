曾一夜爆红的美女演员近些年都不见踪影！传退圈+在不动产公司当课长

这部古早经典韩剧《家有七公主》（《传闻中的七公主》）有人还记得吗？

《家有七公主》通过四姐妹德七、雪七、美七和终七所在的家庭及她们身边的人和事展开，向观众们展现出当代女性的人生面貌。 因为演员阵容豪华、剧本立意又好，所以收视率非常可观。 尤其是饰演二女儿「美七」的崔贞媛一夜成名，虽然不是绝对的女主角，却是女儿中人气最高的一个。 剧中的她虽然拜金、虚荣，但也称不上是坏女人，当年还创下了「五花肉」、「霜降牛肉」等流行词，也曾站上年末颁奖礼的领奖台，实力和人气都获得了认可。



崔贞媛长相甜美，但是影视资源却很虐，在《家有七公主》之后陆续出演了《风之国》、《摘星星给我》、《Brain》、《她的神话》和《魔女之城》，但角色却并不出彩，未能将事业再推进一步。 2015年之后，除了一部电影《Mensore！ 一间食堂》之外，崔贞媛就再也没出现在影视剧中，一度被传息影。



2021年崔贞媛签约了经纪公司，看上去似乎要复出拍戏了，但过去了2年还没听到任何消息。 有韩媒报导称崔贞媛最近已经晋升为某不动产公司的课长，不仅如此还传出了她开了一家餐厅的消息。 正因为崔贞媛演员空白期时间太长，她隐退娱乐圈的消息让更多人相信。

不过据韩媒OSEN独家报导称，关於崔贞媛公司晋升、开餐厅、退圈的消息皆不属实，她签在了ToRi娱乐公司名下。真心希望这位长得好看，演技又不差的欧妮能够快点复出，带来更多精彩的角色。

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