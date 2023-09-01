太稀罕！金在中竟与少女时代秀英见面！大爆润娥自信爆棚、SJ「前辈」眼神压制

金在中的YouTube节目《在朋友》最新一集「重磅」邀请少女时代秀英！因为这是金在中离开SM娱乐十几年后罕见与过去同门的艺人见面，引起相当大的关注，两人回忆过往的对话内容也非常逗趣受到讨论。

在猜测「朋友」是谁的环节就相当搞笑，「那名朋友」自我提示「在中记忆里的她」、「漂亮又搞笑」，在中想到KARA又想到少女时代，直接爆料润娥在练习生时期曾对她说过一句话：「欧巴，我只是随口说说，你不要说喜欢我要跟我交往喔！」全场工作人员笑出声，在中也惊呼：「她很厉害！就是某种……自信感？自信爆棚（笑）。」最后利用机会澄清：像她那样非常漂亮的人，我不是很喜欢XDD。



秀英登场后，与在中聊了更多练习生趣事，一开头又是一阵爆笑。秀英问：「欧巴你是几年进公司的？」在中：「2001年？」秀英：「……那我是前辈吗？」秀英眼球转动了一下后抬头看在中，在中张大嘴说：「我都感受到杀气了！」



在中还爆料第一次见到徐玄的时候她穿著粉红色睡衣，后来看她出道后惊觉：如果是我，我也会选这孩子。而对秀英的印象，在中否认她「又搞笑又漂亮」，秀英微妙的表情再掀起现场笑声，不过在中说明对秀英的印象是「开朗」、「跳舞很拼命」，以及「如果年纪比较大，可能会压制我」。



「如果年纪比较大，可能会压制我」是什么意思？就如同前面秀英发觉自己是前辈时眼神剧变(?)，在中说：「因为我是练习生后辈啊！」大吐冤屈谈到当时身为练习生时，受到晟敏、银赫、俊秀多少次眼神压制！



在中提到当时Super Junior几名成员暂名「Smile」笑翻秀英，秀英也觉得自己当时的团名很好笑叫「Yodan」（女团），但接下来却吐槽「东方神起」这个正式出道的名字，说当时练习生们都会窃窃私语：「哥哥的名字竟然叫『东方神起』……」在中反击，对镜头呐喊：「但她们名字叫『少女时代』！」不过两人结论是：出道之后做得好的话，名字也会帅起来的。



两人完整回忆过往的内容让观众看了觉得又搞笑又温暖，他们甚至约定好要在中出道20周年的专辑上合作呢！在中邀请秀英合唱，秀英更自告奋勇写歌词，我们就期待这个约定成真吧！

▼完整节目影片



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