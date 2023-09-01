「南神发威」《恋人》收视报捷！安恩真拒乱爱，谈情小心至上

由「两届演技大赏得主」南宫珉、「收视保证」安恩真主演的古装爱情韩剧《恋人》收视屡创新高，在一片话题剧集中杀出重围，收视冠绝同时段所有剧集，再度引证「南神」魅力没法挡！《恋人》逢星期五、六深夜在「黄Viu煲剧平台」上架。

角色有难度 求救导演

近年安恩真先后主演了多部人气剧集，成为韩国最炙手可热的演员生力军之一，不过毕业於韩国艺术综合大学、科班出身的她，原来接演《恋人》前曾陷入自我怀疑：「导演和我联络后，我读了剧本，然后我心想『我能够好好诠释吗？』但是我很想抓住这个角色和这部剧集，所以经过深思熟虑后决定接演，我也很认真地做了准备！不过我发现这不是我一个人可以解决的问题，不单是古装剧的关系，角色本身也不简单，所以我就打电话给导演求救，然后今年初与他见面，并接受了特训。」



战地恋曲 如世纪之恋

剧中风流倜傥的李长贤（南宫珉 饰）和活泼勇敢的柳吉彩（安恩真 饰）爱在战火蔓延时，安恩真形容二人爱得轰烈：「即使面对重大的困难，他们的爱也从未动摇，不但眼里只有对方，也不在乎外面发生甚么事，我想这就是世纪之恋吧！」不过她也笑言，现实中的自己并非「恋爱脑」：「这样的爱情太难了！就我个人而言，我对现实生活持谨慎态度。」谈到理想型，她坦言喜欢热心、能够像朋友一样相处的人，现时还开放邀约！未知她能否遇上现代版李长贤呢？



韩剧《恋人》以丙子年的朝鲜为背景，讲述自称不婚主义的的神秘男子李长贤（南宫珉饰）经历两次婚姻失败后，无法对任何事物付出真心；某天他遇见了对爱情充满憧憬的女神刘吉彩（安恩真饰），竟打开了意想不到的命运之门！剧集逢星期五、六深夜在「黄Viu」上架上架，香港观众亦可免费收看Viu Original原创韩剧《无用的谎言》、《等待了很久》、《优雅的帝国》、《纯情拳击手》、《陌生人》和《残酷的实习生》等人气韩剧。

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