BTS柾国《Seven》勇夺打歌节目11座冠军奖杯，打破韩SOLO男歌手10年间纪录

防弹少年团BTS成员柾国昨日在《Show！ 音乐中心》中获得第一名，就此成为10年来第一位达成打歌节目11冠成就的SOLO男歌手。

本月2日下午播出的MBC音乐节目《Show！ 音乐中心》中，柾国、New Jeans、全昭弥各自携三首新歌《Seven》《Super Shy》《Fast Forward》角逐9月第一周的冠军，最终由柾国胜出。



至此，柾国已凭《Seven》在《人气歌谣》蝉联3周第一、在《M！Countdown》3周第一、《音乐中心》3周第一、《SHOW！ Champion》2周第一，共斩获11座打歌节目冠军奖杯。

过去10年间只有一位SOLO歌手达成打歌节目11冠王成就，即是IU的《Celebrity》，如今柾国成为取得该成就的第一位SOLO男歌手。



此外，当天节目由Mark担任特别MC，出演艺人博阿凯NCT U、少女时代孝渊（HYO）、Yerin、ITZY、STAYC、VANNER、EVERGLOW、xikers、LIMELIGHT、tripleS LOVElution、n.SSign、TIOT、Woshi等。



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