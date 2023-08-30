两位都睽违1年回归小萤幕！朴海秀&申敏儿有望搭档惊悚漫改剧《孽缘》

《鱿鱼游戏》、《毒枭圣徒》朴海秀今（30）日有媒体报导确定出演全新戏剧《孽缘》，随后搭档对象也曝光是《海岸村恰恰恰》、《我们的蓝调》申敏儿。

据《STARNEWS》报导，《孽缘》改编自同名kakao网路漫画，讲述因意想不到的孽缘纠缠在一起的人们，各自追求欲望、毁灭彼此的犯罪惊悚剧，由《王牌计中计》、《厄忆追凶》李一亨一手包办导演与编剧。



朴海秀饰演在漆黑的夜晚偶然目睹意外现场，与想要掩盖事情的男人进行交易的「目击男」，就在以为交易都完成了之后，日常的某个下午，已协议好的交易却破局，他暴露出了意想不到的身份。



申敏儿饰演因小时候经历的事情，导致一生拥有创伤的圣心综合医院外科医师，他每天因噩梦睡不著觉、努力维持日常生活的某一天，与不想再见面的可怕脸孔再次相见。



朴海秀与申敏儿都是睽违约一年才回归小萤幕，分别是继《毒枭圣徒》与《我们的蓝调》后回归，这期间他们准备或推出的作品都是电影，能再看见两人不同於大银幕的表现，网友都相当期待，而且朴海秀与申敏儿已非首次主演惊悚题材，以类型剧回归也是一大看点。而《孽缘》还有第三位主角，慧是谁呢？

《孽缘》由电影制作公司MOONLIGHT FILM、Baram Pictures与kakao娱乐合制，预计制作成6集的剧集，公开时间与公开平台仍在讨论之中。

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