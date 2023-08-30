[好片推荐]《赎命救援》神秘的中东不能以一般想法思考！河正宇如何身怀巨款营救命悬一线的同仁！

[无雷]看到《赎命救援》的背景设定，不难让人想起由玄彬及黄晸珉主演的《火线交涉》，在语言不通又满天黄沙的东南亚国家，韩国人质一旦遭绑架，总是必须以非正式非官方的管道来进行营救。本次河正宇所饰演的外交官将深入险境营救在当地遭绑架21个月之久的同仁。

《赎命救援》由河正宇以及朱智勋主演，也是两人继《与神同行》系列后再度合作的作品。而这部作品也在开头就说明了是由真人真事改编，剧情描述一位检察官吴宰锡，在黎巴嫩莫名遭到绑架后，时隔21个月，由另一位外交官想尽办法前往当地营救，最终成功返回韩国的过程。金成勋导演也曾在发表会上提到，社会上所知道的就是外交官遭绑架21个月后历劫归来，但却不清楚他在当地的遭遇，於是电影中运用想像力而填补了这些过程。



事件发生当时的确没有人知道这位外交官是如何被成功营救，不过随著时间经过，也有少数媒体开始披露当时的细节线索，而这部电影原文名称是《非正式作战》，说明了当时以正常管道与黎巴嫩沟通是行不通的。於是在片中身为外交官的河正宇，接到了来自当地的电话并以暗号传达讯息，开始了营救过程。期间辗转透过瑞士的有力人士，并且躲避当地的重重危机，才得以达成最终目标。



如同片中朱智勋所说，在当地不能相信任何人。尤其身怀巨款打算前往支付赎金给歹徒的河正宇，从抵达机场就开始成为各个团体追逐的目标，片中也有著大量的动作戏码，虽然在黎巴嫩当地误打误撞得到了一位已融入当地生活的朱智勋，两人更是一直穿梭在枪林弹雨中，令观众们总是处於紧张状态。



片中河正宇与朱智勋正处於水深火热的中东，一切却只是孤军奋战完全没能得到任何支援。当时的韩国政府却不给力，对於赎金方面似乎没能有所支援，还因为河正宇成功送回了被绑架的人质，在当时大作文章，事后也有许多人认为是因为当时正值总统选举的关系。片尾也以文字说明了当时韩国政府并没有付清赎款，让这部作品带有讽刺的讯息。充满紧张气息的《赎命救援》将於9月1日正式在台上映。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻