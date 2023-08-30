[好片推薦]《贖命救援》神秘的中東不能以一般想法思考！河正宇如何身懷鉅款營救命懸一線的同仁！

[無雷]看到《贖命救援》的背景設定，不難讓人想起由玄彬及黃晸珉主演的《火線交涉》，在語言不通又滿天黃沙的東南亞國家，韓國人質一旦遭綁架，總是必須以非正式非官方的管道來進行營救。本次河正宇所飾演的外交官將深入險境營救在當地遭綁架21個月之久的同仁。

《贖命救援》由河正宇以及朱智勛主演，也是兩人繼《與神同行》系列後再度合作的作品。而這部作品也在開頭就說明了是由真人真事改編，劇情描述一位檢察官吳宰錫，在黎巴嫩莫名遭到綁架後，時隔21個月，由另一位外交官想盡辦法前往當地營救，最終成功返回韓國的過程。金成勳導演也曾在發表會上提到，社會上所知道的就是外交官遭綁架21個月後歷劫歸來，但卻不清楚他在當地的遭遇，於是電影中運用想像力而填補了這些過程。



事件發生當時的確沒有人知道這位外交官是如何被成功營救，不過隨著時間經過，也有少數媒體開始披露當時的細節線索，而這部電影原文名稱是《非正式作戰》，說明了當時以正常管道與黎巴嫩溝通是行不通的。於是在片中身為外交官的河正宇，接到了來自當地的電話並以暗號傳達訊息，開始了營救過程。期間輾轉透過瑞士的有力人士，並且躲避當地的重重危機，才得以達成最終目標。



如同片中朱智勛所說，在當地不能相信任何人。尤其身懷鉅款打算前往支付贖金給歹徒的河正宇，從抵達機場就開始成為各個團體追逐的目標，片中也有著大量的動作戲碼，雖然在黎巴嫩當地誤打誤撞得到了一位已融入當地生活的朱智勛，兩人更是一直穿梭在槍林彈雨中，令觀眾們總是處於緊張狀態。



片中河正宇與朱智勛正處於水深火熱的中東，一切卻只是孤軍奮戰完全沒能得到任何支援。當時的韓國政府卻不給力，對於贖金方面似乎沒能有所支援，還因為河正宇成功送回了被綁架的人質，在當時大作文章，事後也有許多人認為是因為當時正值總統選舉的關係。片尾也以文字說明了當時韓國政府並沒有付清贖款，讓這部作品帶有諷刺的訊息。充滿緊張氣息的《贖命救援》將於9月1日正式在台上映。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞