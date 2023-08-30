这次不驱魔回归歌手的金世正 第一次来唱就加场 10月台北连唱两天

首度来台开唱的心情，就是期待到不行！韩国女星金世正首次亚洲巡回演唱会台北站开红盘，消息传回韩国后让经纪公司以及她本人都超级开心，经过主办单位紧急协商后，决定在10月14日加开一场，金世正也录制问候影片，表示距离上次来台已经相隔四年，最难忘的就是台湾SESANG（金世正粉丝昵称）温暖的欢迎与应援！

金世正出道七年终於要举办亚洲巡回演唱会，除了首尔之外，其他城市原本真的只有规划一场，结果10月15日的台北场在开卖当天，系统涌入超过1.3万人抢票，能获得如此的回响令经纪公司又惊又喜，在台韩双方协调后终於确定要在10月14日於同场地加开一场，也让台北站成为本次巡回第一个宣布加场的城市。



她也特别录制影片问候久违的台湾粉丝，甚至开心地高举双手大喊「台北！台北！」，更预告「为了在当天能把最好的舞台呈现给SESANG们，我现在也非常认真的在准备当中！」透过画面都能感受到金世正的兴奋。【2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 门’】10月14日加场门票将於本周六（2日）13：14在KKTIX开卖，更多详情可洽主办单位ON INN ASIA官方脸书专页与IG。

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