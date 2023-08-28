东方神起最强昌珉为戒手机玩折纸，意外开发出新的上瘾活动！

东方神起成员最强昌珉近日通过粉丝沟通app分享日常，表示为了戒掉手机瘾而尝试作青蛙折纸，但没想到的是，折青蛙居然也会上瘾啊啊啊！XD

昌珉先是PO出一张绿色青蛙折纸的照片，表示最近玩手机太多、感觉这样下去不行，必须要做点其他的事，於是无来由地用彩色纸折了一只青蛙。

但紧接著问题来了... 大约十分钟后，昌珉又PO出一张照片，只见原本的一只青蛙居然变成了6只，且全部不同颜色！昌珉分享「青蛙大军」的照片后无奈地说：「这折青蛙也会上瘾吗...？ kkk」



网友纷纷被昌珉逗笑：「呀，你这是多巴胺成瘾啦」「为什么这几句话能听到最强昌珉特有的声音kkk」「想起申铉浚为了戒烟而嚼戒烟口香糖，结果对戒烟口香糖上瘾的事kkkk」「戒烟口香糖该如何戒掉呢.. ᅲᅲ」「要被他笑死」「排成一队的青蛙也太可爱」「忙内永远是忙内」「这位欧巴是真的IG上瘾，每次看reels总能看到『changmin88及其他nnnn人已赞」「突然想折纸青蛙了，传染性好强啊kkk」



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