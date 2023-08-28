《7人的逃脱》严基俊白发剧照公开！摆脱反派人设、化身正义审判者！

SBS新剧、《The Penthouse》金顺玉编剧新作《7人的逃脱》今日公开男主角严基俊的全新剧照，白发形象及正面人设引起关注。

严基俊饰演神秘的复仇设计者「马修・李」，曾在《The Penthouse》中饰演终极反派「朱丹泰」的他，这一次将化身惩罚恶人的审判者！



《7人的逃脱》讲述7个恶人因一名在无数谎言和欲望中消失的少女而被牵连到一起、为生存斗争展开，以及针对他们的血之惩罚的复仇故事，是以反派为主角的「恶汉剧集」（Picaresque）。 由《皇后的品格》《The Penthouse》金顺玉编剧和朱东民导演三度联手，加上超豪华主演阵容严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹钟焄、赵胤熙、赵在允、李德华，华丽的恶汉演技令人十分期待。



严基俊饰演的「马修・李」是韩国最大手行动作业系统企业「TIKITAKA」的代表，如辉星一般登场、获得了震撼世界的成功，虽然有各种传闻，外界始终对他所知甚少。 剧照中的他面带游刃有余的微笑，锐利眼神仿佛能看穿人心，令人不禁感到一阵凉意。



马修・李在少女失踪后来到外界，为惩罚7名恶人而开启超越想象的生存游戏。 剧照中他面无表情凝视某处，令人好奇：究竟他做出了何种残酷且彻底的血光惩罚？ 他与7名恶人有何关联？ 被「摆入游戏」的恶人们又将展开何种生存游戏？



严基俊在《The Penthouse》中完美诠释反派「朱丹泰」、堪称「恶人的象徵」，这次将180度大变身，化身沉著冷静的「恶之断罪者」，严基俊本人也表示对这一颠覆前作的角色十分满意。

《7人的逃脱》将於9月15日起通过SBS播出，海外观众可在黄Viu煲剧平台同步追看！

▽首版预告：



▽第二版预告



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