【K社韩国小百科】去韩国餐厅吃饭到底怎么称呼服务生才有礼貌？最不出错的万能叫法是这个

去韩国旅游时在餐厅吃饭，到底该怎么称呼服务生才会显得不突兀且有礼貌呢？

还是先来看看韩国本地人是怎么称呼的，跟著学肯定没错。 根据韩网调查结果显示，有35%的人喊「姨母、姑母、伯母」（이모、고모、엄마），28%的人叫「阿祖玛」（아줌아，阿姨的意思），20%的人喊「这里/那里」（저기요/여기요），11%的喊「社长/老板/老板娘」（사장님），4%喊「喂」（어이、이봐），最后还有4%的人什么也不叫（难道是用眼神交流）？？



由此可见「姨母」、「阿祖玛」、「这里」、「社长/老板/老板娘」都是不错的选择。 看到年纪偏大的中年女服务生就可以称她们是「姨母」、「阿祖玛」; 遇到年轻的服务生，无论男女，可以一边举起手示意，一边叫「这里」（社恐人士表示不好意思喊阿姨、阿祖玛的也可以用这句）; 碰到那种既当老板又做服务生的食堂类，无论男女都可以称呼「社长사장님」。 不尊重他人且不讲礼貌的「喂」禁止使用，小编怕你得到白眼。



相关统计被搬到theqoo上，引来不少网民的讨论，大家留言表示：「无论是男是女，我都会喊老板，感觉对方会很开心听到」、「老板，这里」、「女性的话我会叫女士（여사님），男性的话就喊社长，年轻的服务生统称为『这里』」、「我一般都叫『这里』， 如果有什么更好的称呼的话，我愿意尝试」、「举手，这里」、「我都喊老板，不管是服务生，还是真的是老板，反正都喊老板就对了」、「以我个人经验来看，叫一声『老板』很快就有人过来」等。

小伙伴们记住了吗，根据韩国人的生活经验「社长/老板/老板娘」或者「举手，这里」是万能称呼喔！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻